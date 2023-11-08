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NYT сообщила о массовом привлечении женщин в ряды ВСУ из-за больших потерь

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Фото: REUTERS/Ukrinform
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На Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в ряды ВСУ, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих. Об этом пишет The New York Times в среду, 8 ноября.

«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего числа украинских женщин в армию. Эти усилия поддерживают группы волонтеров, предлагающие обучение исключительно женщинам», — сообщает газета.

В материале указано, что первым сигналом к тому, что призыв женщин в армию возможен, стал закон от 1 октября об обязанности всех женщин-медиков встать на военный учет. Газета отмечает, что летом украинское минобороны ввело для девушек в войсках специальную форму, а в ноябре им начали выдавать женское нижнее белье.

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В конце октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что в рядах украинских войск на линии фронта продолжает увеличиваться число женщин. По его словам, в некоторых подразделениях процентное соотношение девушек достигает практически 20%.

Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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