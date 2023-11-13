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В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых

The Economist: США оценили потери ВСУ в 190 тыс. убитых и раненых
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Фото: REUTERS/Stringer
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США оценивают совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта с Россией в 190 тыс. убитых и раненых. Об этом 12 ноября сообщило издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, в числе потерь — 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых украинских военнослужащих.

Утверждается, что в связи с этим рабочие места в традиционно «мужских» отраслях всё в большей степени замещаются женщинами. Авторы статьи прогнозируют продолжение данной тенденции и после завершения российско-украинского конфликта.

Согласно данному прогнозу, больше рабочих мест для женщин будет создано в энергетическом, транспортном и оборонном секторах украинской экономики.

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Накануне бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в украинских вооруженных силах проходят службу 1,3 млн человек. Он не объяснил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

Ранее, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в ряды ВСУ, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

4 ноября бывший американский дипломат Чэс Фримен заявил, что в рядах ВСУ не осталось «пушечного мяса» для успешного наступления. По его словам, провалы украинской армии на поле боя пролили свет на отсутствие в Североатлантическом альянсе (НАТО) единого мнения по поводу происходящего на Украине.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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