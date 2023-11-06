В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось «пушечного мяса» для успешного наступления. Такое мнение выразил бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы», ― заявил он в интервью, опубликованном 4 ноября.

По словам Фримена, Украина рискует лишиться еще большей площади своих территорий. Дипломат заявил, что провалы украинской армии на поле боя пролили свет на отсутствие в Североатлантическом альянсе (НАТО) единого мнения по поводу происходящего на Украине.

Ранее, 3 ноября, пленный украинский военнослужащий рассказал, что был мобилизован силой и чудом выжил, оказавшись на позиции, когда принял решение отказаться выполнять приказы своих командиров. Он отметил, что его заставили подписать бумаги в военкомате, а медкомиссия прошла без его участия.

До этого, 11 сентября, украинский президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии — не кино и не будет иметь хеппи-энда для Киева. Он также обратил внимание, что ВСУ несут большие потери.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.