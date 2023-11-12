В Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу 1,3 млн человек. Об этом 12 ноября заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Селезнев не объяснил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

По его словам, возможности украинской оборонной промышленности не покрывают потребности всей армии страны.

Ранее, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в ряды ВСУ, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

4 ноября бывший американский дипломат Чэс Фримен заявил, что в рядах ВСУ не осталось «пушечного мяса» для успешного наступления. По его словам, провалы украинской армии на поле боя пролили свет на отсутствие в Североатлантическом альянсе (НАТО) единого мнения по поводу происходящего на Украине.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.