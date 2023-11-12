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Сюжет:

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ раскрыл численность украинской армии

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ: в армии Украины служат 1,3 млн человек
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу 1,3 млн человек. Об этом 12 ноября заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Селезнев не объяснил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

По его словам, возможности украинской оборонной промышленности не покрывают потребности всей армии страны.

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Ранее, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в ряды ВСУ, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

4 ноября бывший американский дипломат Чэс Фримен заявил, что в рядах ВСУ не осталось «пушечного мяса» для успешного наступления. По его словам, провалы украинской армии на поле боя пролили свет на отсутствие в Североатлантическом альянсе (НАТО) единого мнения по поводу происходящего на Украине.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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