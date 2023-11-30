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МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39,7 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный стихией Республике Крым, составляет 39,7 млрд рублей. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

«Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются», — добавил он.

На текущий момент обесточенными остаются 19 высоковольтных линий. 147 трансформаторных подстанций и более 10,3 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Также в 42 населенных пунктах частично прервано водоснабжение, техническая и питьевая вода подвозится водовозками, уточнил министр ЧС республики.

«Из 159 домовладений от воды освобождено порядка 50 частных домовладений, два МКД (многоквартирных дома. — Ред.), 38 домов дачного строения и 83 приусадебных участка. Продолжаются работы по обследованию подтопленных территорий и домовладений», — уточняется в сообщении.

В пунктах временного размещения остается более 50 человек, они обеспечены всем необходимым, заверил Садаклиев.

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С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, власти республики ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в регионе погиб человек.

28 ноября корреспондент «Известий» Вероника Котькова сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе. Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма.

29 ноября Котькова рассказала, что погода в Керчи вновь ухудшилась: уровень воды поднялся, ветер усилился, вода стала выходить из берегов. На кадрах видно, как пешеходную зону вдоль берега захлестывают волны и как раскачивает пришвартованные буксиры и суда.

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