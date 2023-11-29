«Известия» показали разбушевавшееся за ночь море в Керчи

Ночью 29 ноября погода в Керчи вновь ухудшилась: уровень воды поднялся, ветер усилился, вода стала выходить из берегов. О происходящем с места событий рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«Керчь снова встречает непогоду. К ночи значительно усилился ветер, в городе стоит жуткий гул, скрепят краны, корабли», — сказала она.

На кадрах видно, как пешеходную зону вдоль берега захлестывают волны и как раскачивает пришвартованные буксиры и суда.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Керчи строят ограждающий вал из-за прогноза о новом шторме, Работы велись в районе Нижнее Героевское, так как море там подбирается очень близко к жилым домам. Жители района также рассказали «Известиям» о последствиях прошедшего накануне шторма.

Ранее в тот день Котькова также сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе. Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма. По словам главы республики, на утро без света остаются 93 тыс. жителей.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в республике погиб человек.