Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил 28 ноября, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма.

«В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Вчера доложил о ситуации нашему президенту, который дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на утро 28 ноября без света остаются 93 тыс. жителей Крыма. Аксенов указал, в 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью. При этом восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных.

Аксенов добавил, что в круглосуточном режиме ведутся работы на объектах.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Республике погиб человек.

27 ноября начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС предупредил, что в 15 регионах РФ в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. В связи с этим были спрогнозированы ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения в ряде регионов, включая Крым.