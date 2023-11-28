Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Сюжет:

Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил 28 ноября, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма.

«В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Вчера доложил о ситуации нашему президенту, который дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на утро 28 ноября без света остаются 93 тыс. жителей Крыма. Аксенов указал, в 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью. При этом восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных.

Аксенов добавил, что в круглосуточном режиме ведутся работы на объектах.

Пошли на шторм: как ликвидируют последствия разгула стихии на юге России
Разгулявшаяся непогода унесла жизни уже как минимум четырех человек

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Республике погиб человек.

27 ноября начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС предупредил, что в 15 регионах РФ в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. В связи с этим были спрогнозированы ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения в ряде регионов, включая Крым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023