В МЧС РФ предупредили о штормовом ветре в 15 регионах России

На территории 15 регионов России в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. Об этом предупредил 27 ноября начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм», — приводятся его слова на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) МЧС РФ.

Такие сбои могут возникнуть в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области. Это может затронуть и северную часть страны, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, Республику Адыгея, Северную Осетию (Аланию) и Крым, Ростовскую, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

Бедило предупредил, что в ряде регионов есть риск роста уровня воды в реках и подтопления жилых домов и приусадебных участков. Кроме того, возросли риски схода оползней и селевых потоков. Таких природных явлений стоит ожидать в горных районах Южного федерального округа.

В МЧС РФ подчеркнули, что в Баренцевом море есть риск обледенения судов, а в горных районах Республики Бурятия и на других находящихся на возвышенности территориях возникла лавинная опасность.

Ранее в этот день Роман Вильфанд подчеркнул, что использовать термин «черная метель» по отношению к снегопаду в Москве некорректно, так как его применяют на Крайнем Севере. А в Москве снегопад был не таким сильным.

В этот же день Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.