Вильфанд не стал называть снегопад в Москве «черной метелью»
Использовать термин «черная метель» по отношению к снегопаду в Москве не корректно, так как его применяют на Крайнем Севере, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 28 ноября.
«Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».
Термин «черная метель» или «черная пурга» используют жители севера. Он обозначает особую метель, в которой из-за высокой скорости крупные хлопья снега летят почти параллельно земле. При этом природном явлении видимость становится почти нулевой.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.
Ранее, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.