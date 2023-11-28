Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили

Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановлено. Об этом 28 ноября сообщили в МЧС России.

«Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь. Специалисты откачивают воду из домов, придомовых территорий. Очищают городские улицы и дворы от упавших деревьев. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, в Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет. На месте работает оценочная комиссия.

«В Республике Крым, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и городе Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, 503 приусадебных участка», — уточнили в министерстве.

Также сообщается, что были эвакуированы 995 человек, включая 179 детей, из зон подтоплений Южного федерального округа.

В МЧС отметили, что в шести субъектах в 511 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и электроснабжения. В пяти пунктах временного размещения находится 91 гражданин, в том числе 14 несовершеннолетних. Остальные отправились к родным или знакомым.

Всего в ликвидации последствий непогоды задействовано более 3,5 тыс. человек.

Накануне, 27 ноября, начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС предупредил, что в 15 регионах РФ в течение недели будут фиксироваться штормовой ветер и осадки до 25 мм. В связи с этим были спрогнозированы сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов Большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом.

Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в республике погиб человек.