МИД РФ назвал ситуацию на Ближнем Востоке «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

Происходящее на Ближнем Востоке является проявлением непродуманной тактики, «стрельбы себе в ногу» со стороны западных стран. Об этом заявил в четверг, 30 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на V Международной конференции «Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение», проходящей в НИУ ВШЭ.

«То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, — это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран», — сказал Руденко.

Он добавил что такой подход, по его мнению, «еще больше отталкивает от них другие государства».

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики на Ближнем Востоке США, которые пытались монополизировать урегулирование. По его словам, в Вашингтоне не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны.

Российский лидер подчеркнул, что решать конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.

В свою очередь ас-Судани отметил, что ответственность за эскалацию в регионе и урегулирование ситуации лежит на мировых державах. Он назвал обострение палестино-израильского конфликта опасной эскалацией, которая ведет к разрушению сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.