Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС

Вопрос о принятии Украины в Евросоюз будет находиться в подвешенном состоянии. Таким образом историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова прокомментировала «Известиям» 29 ноября слова главы Евросовета Шарля Мишеля об отсутствии согласия в ЕС по вопросу членства Украины.

Вместе с тем ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в объединение.

Как указала Пименова, когда Евросоюзу стало очевидно, что идея «победить Россию на поле боя» оказалась несостоятельной, то перспектива для объединения получить в свои ряды расколотую, деморализованную страну с коллапсирующий экономикой стала пугающей.

«Западные элиты находятся сейчас в процессе выработки «плана Б» для Украины. Он будет подразумевать определенный пересмотр прежних схем финансовой и военной помощи. Вопрос о членстве в ЕС будет также находиться в подвешенном состоянии: в этом смысле заявления фон дер Ляйен и Мишеля похожи на игру в доброго и злого полицейского, чтобы сохранять политическую мотивацию для Киева», — считает политолог.

Как при этом отметила Пименова, даже в случае принятия решения на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе о начале переговоров по вступлению Украины оно ничего не гарантирует.

«Переговоры не носят необратимый характер, и ЕС сохраняет за собой право их приостановить или заморозить», — подчеркнула политолог-германист.

В начале ноября фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС, намеченных в прошлом году. Условия подразумевают продолжение борьбы с коррупцией в стране, а также внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств. Тогда фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украиной и Молдавией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.