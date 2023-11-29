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Сюжет:

Захарова назвала слова Байдена о Ближнем Востоке признанием правоты РФ

Захарова: слова Байдена о решении ситуации на Ближнем Востоке — признание правоты РФ
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Фото: REUTERS/Brynn Anderson/Pool
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Заявление президента США Джо Байдена о том, что решение палестино-израильского конфликта возможно при создании палестинского государства, стало признанием того, что позиция России по этой проблеме единственно правильная. Об этом 29 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы действительно обратили внимание на то, что заявление президента США <...> было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша исконная позиция, которой мы придерживались и которую мы как раз продвигали в международных делах применительно к урегулированию палестино-израильского конфликта, единственно правильная», — сказала дипломат.

Днем ранее, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу отметил, что условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание государства Палестина в границах 1967 года.

Ранее, 18 ноября, глава Белого дома заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с радикальным движением ХАМАС. По его словам, для обеспечения безопасности и независимости народа Палестины потребуется незамедлительная продуктивная кооперация не только Израиля, но США и других стран-союзников.

До этого, 25 октября, Путин указал на то, что основой урегулирования конфликта являются решения ООН о создании двух независимых суверенных государств. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

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7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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