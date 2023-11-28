Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования

Условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание государства Палестина в границах 1967 года. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу.

«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года», — говорится в сообщении, которое зачитал замглавы МИД Михаил Богданов по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Путин отметил, что именно создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием достижения всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования.

До этого, 25 октября, Путин указал на то, что основой урегулирования конфликта являются решения ООН о создании двух независимых суверенных государств. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

О необходимости реализации на Ближнем Востоке формулы двух государств неоднократно заявляли другие лидеры и политики многих стран. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном 13 октября заявил, что завершить палестино-израильский конфликт возможно только путем создания двух государств.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.