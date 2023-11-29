Захарова назвала кражей передачу скифского золота Нидерландами Украине

Попытка прикрыть фактическую кражу скифского золота ставит под вопрос беспристрастность нидерландской судебной системы. Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы», — сказала она.

Захарова также назвала передачу скифского золота Украине «абсолютно бессовестной с точки зрения общечеловеческой морали». Своими действиями Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию полуострова, став соучастником захвата уникальных артефактов, добавила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что экспонаты, вывезенные в 2014 году в Нидерланды, должны были быть возвращены крымским музеям, но Гаага приняла решение предпринять политизированное решение.

Ранее, 27 ноября, украинская таможня сообщила, что «грузовик с 2694 кг культурных ценностей», известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Комментируя эту новость, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что РФ не стоит сожалеть по этому поводу, так как было ясно, что России золото не вернут. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скифское золото однозначно должно находиться в Крыму, так как оно принадлежит полуострову.

22 ноября министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Она включает в себя экспонаты, которые в феврале 2014 года были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было привезено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ обратно в музеи они так и не были возвращены.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу.