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Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
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Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов

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Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом 24 января заявил руководитель международной ассоциации «Таврида» и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

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«Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет», — цитирует его ТАСС.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов тогда назвал решение Апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

19 января 2022 года сообщалось, что Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что чиновники должны были оформить коллекцию как неотъемлемую часть музейного фонда РФ, однако своевременно этого сделано не было.

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