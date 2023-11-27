Скифское золото раздора: как Украина получила наследие Крыма

Более 2,5 т украшений и изделий из скифского золота привезли в понедельник, 27 ноября, из Амстердама в Киев. После девяти лет споров о принадлежности сокровищ и попыток Крыма вернуть свое наследие грузовик с ценным грузом въехал на территорию отобранной у УПЦ Киево-Печерской лавры. Украинские таможенники сообщили, что скоро приступят к идентификации и оформлению культурных ценностей в музее исторических сокровищ Украины, находящемся на территории лавры. Подробности — в материале «Известий».

Скифское золото: где сейчас находится, сколько стоит

Грузовик со скифским золотом приехал на Украину из Амстердама в понедельник, 27 ноября. Всего Киеву было передано 2 694 кг культурных ценностей, принадлежащих музеям Крыма. Экспонаты разместили в помещениях Киево-Печерской лавры, здесь украинские таможенники идентифицируют и оформят ценности в музее исторических сокровищ Украины, находящемся на территории лавры.

Фото: РИА Новости/Н. Селюченко

Речь идет о коллекции из 2 тыс. золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму и отправленных на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в 2014 году. Страховая стоимость скифской коллекции оценивается в €1,5 млн — эта сумма фигурировала в документе, выданном музеем Пирсона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму. «Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — подчеркнул Песков.

В пресс-службе музея Алларда Пирсона «Известиям» сначала заявили, что «не располагают информацией о каком-либо соглашении с украинскими властями или о возвращении экспонатов», однако затем подтвердили, что золото скифов передано Украине.

Согласно пресс-релизу музея, в прошлом месяце экспонаты проверили и бережно упаковали для отправки. Как пояснил директор музея Элс ван дер Плас, «это был особый случай, когда культурное наследие стало жертвой геополитических событий», а музей «сосредоточился на хранении сокровищ» до решения суда.

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Как пояснил «Известиям» вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский, страна, которая принимает чужие исторические ценности, дает гарантийное письмо в адрес страны, предоставившей коллекцию. Видимо, решение о возврате ценностей именно Украине они приняли в русле этой логики. Вязовский подчеркнул, что не считает нынешнюю ситуацию окончательной.

По словам эксперта, хотя утрачена была значительная часть коллекции, это далеко не всё скифское золото российских музеев. Кроме того, на юге страны продолжают находить новые артефакты скифов, в том числе на Мамай-горе. «Мы еще увидим новые открытия археологов», — подчеркнул Вязовский.

Крымское скифское золото: кому принадлежит

Судебное разбирательство о принадлежности золота скифов тянулось больше девяти лет. Всё началось в феврале 2014 года, когда четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (ныне Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник (ныне Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (ныне Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический») — отправили в Нидерланды свои экспонаты на выставку.

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Скифское золото было представлено на выставке «Крым — золото и секреты Черного моря» в музее Аллада Пирсона, длившейся с февраля по август 2014 года. После проведения референдума и воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Украинские власти предъявили свои права на сокровища и потребовали вернуть их после окончания выставки не в Крым, а в Киев, однако Россия неоднократно оспаривала это решение: в 2017 и в 2022 годах.

В 2016-м Окружной суд Амстердама, а затем в 2021 году Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине; кассационная жалоба музеев Крыма в Верховный суд Нидерландов в 2022 году не изменила решение властей страны. Свой вердикт нидерландский суд пояснил тем, что Крым не является страной и, значит, не может заявлять о своем праве на объекты искусства.

Как поясняла легендарный директор ГМИИ Ирина Антонова, вывезенные экспонаты были оформлены неправильно. «По этим документам, ценности если и могут вернуться, то только на Украину, а Украина считает этот музей своим. Голландцы, согласно документам, брали экспонаты у министерства культуры Украины. Надо было оформить на Крымский музей, но, очевидно, сделать они этого не могли », — говорила Ирина Антонова «Известиям».

Передача скифского золота Украине: реакция

В российском Минкультуры заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена.

Фото: РИА Новости/В. Теребенин

В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма, а глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению Аксенова, после передачи ценностей Киеву скифское золото будет расхищено и перепродано в частные коллекции.

«Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение», — написал Аксенов 27 ноября в своем в Telegram-канале.