Скифское золото, которое сегодня привезли на Украину, однозначно должно находиться в Крыму, так как оно принадлежит полуострову. Об этом 27 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Скифское золото принадлежит Крыму. И должно быть там», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее 27 ноября украинская таможня сообщила, что «грузовик с 2694 кг культурных ценностей», известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Комментируя эту новость, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что РФ не стоит сожалеть по этому поводу, так как было ясно, что России золото не вернут. Он добавил, что по прибытии драгоценностей на Украину судьба коллекции сложится не лучшим образом.

Коллекция включает в себя экспонаты, которые в феврале 2014 года были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было привезено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ обратно в музеи они так и не были возвращены.

Ранее, 22 ноября, министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Реагируя на это, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что драгоценности всегда будут принадлежать республике, являясь его культурным наследием.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу. Тогда Константинов заявил, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ.