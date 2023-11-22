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Киев заявил о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

Минкультуры Украины заявило, что Нидерланды отдадут скифское золото Киеву
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Фото: TASS/EPA/Bart Maat
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Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в среду, 22 ноября, заявило, что договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота.

«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — процесс знаковый и многогранный. Он сочетает как правовое, так и музейное дело, как дипломатическую, так и логистическую деятельность», — передает слова главы Минкультуры Украины Ростислава Карандеева Telegram-канал ведомства.

Отмечается, нидерландский музей не будет взыскивать с Киева стоимость хранения экспонатов в течение девяти лет, добавляет «Газета.Ru».

Скиф и правда: почему суд в Амстердаме решил отдать крымское золото Украине
И как еще Россия может побороться за богатейшую коллекцию

10 июня председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сказал, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ. Он выразил мнение, что коллекция может пропасть, поскольку не доедет до Киева из Нидерландов. Он считает, что если золото исчезнет, то его никто не сможет найти, так же как Янтарную комнату Екатерининского дворца.

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

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