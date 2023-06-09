Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине остается в силе. Об этом 9 июня говорится в сообщении на сайте Верховного суда Нидерландов.

«В октябре 2021 года суд постановил, что выдача должна быть произведена государству Украина. Это решение остается в силе. Это то, что постановил сегодня Верховный суд», — указывается в сообщении.

В сообщении говорится, что после этого решения музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям.

Как уточняет «Газета.Ru», суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев.

Генеральный директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин 27 января в беседе с «Известиями» назвал Консультативное решение генерального прокурора Нидерландов о том, что скифское золото могут оставить у Украины, несправедливым и предвзятым.

Заключение генпрокурора было опубликовано ранее в этот день. Согласно ему, решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине может остаться в силе. Дата вынесения решения Верховного суда республики относительно коллекции скифского золота назначена на 15 сентября 2023 года.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции Украине.

При этом крымского парламента Владимир Константинов, подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости в по делу о скифском золоте. Он подчеркнул, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

В том же месяце Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова. Как отметил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, чиновники должны были своевременно оформить коллекцию скифского золота как неотъемлемую часть музейного фонда Российской федерации, однако этого сделано не было.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.