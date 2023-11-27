Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота

Скифское золото привезли на Украину. Об этом 27 ноября сообщает украинская таможня.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», — указано в сообщении службы в Telegram.

Комментируя эту новость, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что РФ не стоит сожалеть по этому поводу, так как было ясно, что России золото не вернут.

«Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по прибытии драгоценностей на Украину судьба коллекции сложится не лучшим образом.

«Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО», — подытожил он.

Коллекция включает в себя экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Ранее, 22 ноября, министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Реагируя на это, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что драгоценности всегда будут принадлежать республике, являясь его культурным наследием.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу. Тогда Константинов заявил, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ.