Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота

0
Фото: t.me/UkraineCustoms
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скифское золото привезли на Украину. Об этом 27 ноября сообщает украинская таможня.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», — указано в сообщении службы в Telegram.

Комментируя эту новость, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что РФ не стоит сожалеть по этому поводу, так как было ясно, что России золото не вернут.

«Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по прибытии драгоценностей на Украину судьба коллекции сложится не лучшим образом.

«Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО», — подытожил он.

Молчание с золотом: кому достанутся сокровища крымских скифов
Почему Апелляционный суд Амстердама до сих пор не может решить судьбу ценнейшей музейной коллекции

Коллекция включает в себя экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Ранее, 22 ноября, министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Реагируя на это, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что драгоценности всегда будут принадлежать республике, являясь его культурным наследием.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу. Тогда Константинов заявил, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023