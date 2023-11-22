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Константинов назвал коллекцию скифского золота исконно принадлежащей Крыму

Константинов: скифское золото принадлежит народу Крыма, нашей истории, культуре
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Коллекция скифского золота всегда будет принадлежать Крыму, являясь его культурным наследием. Так в среду, 22 ноября, председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов прокомментировал заявление Киева о достигнутой с музеем в Нидерландах договоренности о передаче Украине находящегося там скифского золота.

Он назвал сообщение киевских властей плохой новостью.

«Золото, всегда принадлежащее народу Крыма, нашей культуре и истории, исчезнет на глазах. Опыт мне подсказывает, очень плохой запах у этого всего», — приводит слова Константинова «Радио Крым».

По мнению главы Госсовета полуострова, коллекция может просто исчезнуть, после того как президент Украины Владимир Зеленский и его команда оставят управление страной.

«Вот так и Зеленский, который с компанией наворовал деньги, исчезнет, и исчезнет наше золото, которое принадлежит народу Крыма, нашей истории, культуре», — отметил Константинов.

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Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Ранее в среду министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Там также отметили, что нидерландский музей не будет взыскивать с Киева стоимость хранения экспонатов в течение девяти лет.

Между тем в Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили «РИА Новости», что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о возвращении туда скифского золота.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу. Тогда Константинов заявил, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ. Он также выразил мнение, что коллекция может пропасть, поскольку не доедет до Киева из Нидерландов.

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