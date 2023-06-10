Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пообещал решить проблемы с РФ и Украиной в случае переизбрания
Интернет и технологии
Раскрыты некоторые параметры смартфона серии Google Pixel 8
Мир
В Крыму заявили о праве России на скифское золото
Общество
Синоптик заявил о потеплении в Москве в начале недели
Спорт
«Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2
Мир
Посол назвал воровством обещание Канады передать Украине российский Ан-124
Мир
Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16
Мир
Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года
Спорт
В ISU подсчитали убытки на фоне отстранения российских спортсменов
Происшествия
Трое пострадали из-за распыленной перцовки в Мариинском театре
Здоровье
Терапевт предостерег от повторного заваривания чайного пакетика
Общество
Никас Сафронов назвал Шмаринова художником с большой буквы
Сюжет:

В Крыму заявили о праве России на скифское золото

В Крыму заявили, что золото скифов стало собственностью РФ с 2014 года
0
Фото: РИА Новости/Михаил Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ. Об этом в субботу, 10 июня, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым-24».

«[Скифское золото — Ред.] — серьезная ценность, которая принадлежит нам, Республике Крым, и никому больше. Мы опираемся в этих суждениях на свой статус республики, которая по конституции обладала республиканской собственностью, независимо от того, мы были в Украине или частью России. Сегодня Крым в составе России — значит, это становится автоматически российской собственностью», — сказал он.

Константинов выразил мнение, что коллекция может пропасть, поскольку не доедет до Киева из Нидерландов. Он считает, что если золото исчезнет, то его никто не сможет найти, так же как Янтарную комнату Екатерининского дворца.

Председатель Госсовета заключил, что, если бы драгоценности остались в Нидерландах, то у них был бы шанс сохраниться.

Скифы и мы: продолжится ли борьба за золото Крыма
Что значит для России решение Верховного суда Нидерландов о передаче ценностей Украине

Ранее, 9 июня, Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Так, в октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости по делу о скифском золоте. Он указал, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023