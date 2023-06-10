В Крыму заявили о праве России на скифское золото

Золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ. Об этом в субботу, 10 июня, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым-24».

«[Скифское золото — Ред.] — серьезная ценность, которая принадлежит нам, Республике Крым, и никому больше. Мы опираемся в этих суждениях на свой статус республики, которая по конституции обладала республиканской собственностью, независимо от того, мы были в Украине или частью России. Сегодня Крым в составе России — значит, это становится автоматически российской собственностью», — сказал он.

Константинов выразил мнение, что коллекция может пропасть, поскольку не доедет до Киева из Нидерландов. Он считает, что если золото исчезнет, то его никто не сможет найти, так же как Янтарную комнату Екатерининского дворца.

Председатель Госсовета заключил, что, если бы драгоценности остались в Нидерландах, то у них был бы шанс сохраниться.

Ранее, 9 июня, Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Так, в октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости по делу о скифском золоте. Он указал, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.