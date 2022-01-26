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В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту

Музеи Крыма направили кассацию на решение Нидерландов передать скифское золото Украине
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Глава крымского парламента Владимир Константинов 26 января заявил, что музеи Крыма намерены добиваться справедливости в вопросе о передаче скифского золота Украине.

Скиф и правда: почему суд в Амстердаме решил отдать крымское золото Украине
И как еще Россия может побороться за богатейшую коллекцию

«Напомню, что в конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости», — написал он «ВКонтакте».

19 января сообщалось, что Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что чиновники должны были оформить коллекцию как неотъемлемую часть музейного фонда РФ, однако своевременно этого сделано не было.

24 января музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

Тогда же первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

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