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МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту
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МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в распространенном 9 июня комментарии.

Ранее в этот день Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в Музее Алларда Пирсона.

«Вердикт <...> создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Захарова также назвала данное решение ангажированным и подчеркнула, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма и никакие решения не могут отменить этот неоспоримый факт.

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Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Так, в октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости по делу о скифском золоте. Он указал, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

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