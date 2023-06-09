МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту

Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в распространенном 9 июня комментарии.

Ранее в этот день Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в Музее Алларда Пирсона.

«Вердикт <...> создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Захарова также назвала данное решение ангажированным и подчеркнула, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма и никакие решения не могут отменить этот неоспоримый факт.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

Так, в октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости по делу о скифском золоте. Он указал, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.