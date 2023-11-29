В Ярославле загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м
В Ярославе загорелось здание склада, площадь возгорания составляет около 1,5 тыс. кв. м. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в складском помещении по адресу проспект Октября, д. 78.
«Горит склад с картоном на площади 1,5 кв. м. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 68 специалистов и 23 единицы техники.
Ранее, 10 ноября, в Подмосковье произошел пожар на складе с шинами авиакомпании S7. Общая площадь пожара составила 2,6 тыс. кв. м. Возгорание произошло в промзоне «Технопарк» поселка Горки Ленинские.
До этого, 8 ноября, в поселке Куйтун Иркутской области загорелась кровля склада с пиломатериалами на площади 1,6 тыс. кв. м. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, для ликвидации возгорания были привлечены 10 человек и три единицы техники.