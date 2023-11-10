В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7

На складе с шинами авиакомпании S7 в Московской области произошел крупный пожар. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

Возгорание произошло в промзоне «Технопарк» поселка Горки Ленинские. Арендаторами складского помещения являются ООО «S7 Инжиниринг» и ООО «Пелигрин Матен», хранившее детские пеленки.

Общая площадь пожара составила 2,6 тыс. кв. м. Пострадавших и обрушения кровли зафиксировано не было. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

В тушении пожара участвовали 65 человек, также в охране общественного порядка было задействовано семь сотрудников и три служебные автомашины управления МВД.

Ранее, 8 ноября, в поселке Куйтун Иркутской области загорелась кровля склада с пиломатериалами. Силами 10 человек и трех единиц техники пожарным удалось ликвидировать возгорание.