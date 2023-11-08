В Иркутской области загорелась кровля склада на площади 1,6 тыс. кв. м
В поселке Куйтун Иркутской области загорелась кровля склада с пиломатериалами на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар. <…> Огнеборцы ведомства не допустили распространения огня на соседние здания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что для ликвидации возгорания были привлечены десять человек и три единицы техники. По последним данным, пострадавших в результате пожара нет.
Накануне сообщалось о пожаре в заброшенном здании столярного цеха в Махачкале. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия пострадавших не было.