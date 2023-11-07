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В Махачкале загорелся столярный цех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Махачкале произошел пожар в заброшенном здании столярного цеха. Об этом 7 ноября сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану.

«Поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании по улице Камалова, дом 73. По прибытии на место пожарного расчета установлено, что горением охвачен столярный цех на площади 300 кв. м», — сообщило ведомство.

В 18:39 мск пожар был локализован на площади 350 кв. м. В 19:37 было ликвидировано открытое горение.

В результате происшествия пострадавших не было.

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Также в этот день произошел пожар на площади 375 кв. м в центре Ростова-на-Дону. Огонь охватил двухэтажное здание 1879 года постройки по адресу улица Темерницкая, дом 83. Возгорание произошло на кровле. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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