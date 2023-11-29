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Конвертоплан США Osprey упал в море в Японии

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Конвертоплан Osprey Военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение в районе префектуры Каносима в Японии. Как сообщает 29 ноября агентство Kyodo, на его борту находились восемь человек.

По данным береговой охраны, транспортный конвертоплан упал в море в районе японских островов Якусима.

Подробности пока не приводятся.

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До этого, 12 июня, ВМС США сообщали, что приостановят полеты своих летательных аппаратов из-за крушений, произошедших в начале месяца. Отмечалось, что военные намерены пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по возможным угрозам.

В начале июня ведомство потеряло сразу три летательных аппарата. Так, например, 10 июня во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет. Экипажу удалось выжить.

9 июня в Калифорнии разбился конвертоплан MV-22 Osprey. В результате погибли пятеро морских пехотинцев, находившихся на борту. А 3 июня в пустыне Мохаве (США) потерпел крушение истребитель-штурмовик F/A-18 Super Hornet, пилот погиб.

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