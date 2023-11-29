Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о кознях против России при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье
Мир
Япония рекомендует внести в список ЮНЕСКО хроники бомбардировки Хиросимы
Мир
Politico назвала Туска самым влиятельным человеком в Европе
Мир
Reuters узнало о росте доходов штатов США за счет поддержки Украины
Мир
Иран направил беспилотник к авианосцу США в Персидском заливе
Политика
Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах ВСУ
Мир
У берегов Стамбула из-за шторма сел на мель нефтяной танкер
Экономика
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+
Мир
СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС
Происшествия
МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Общество
На юге Сахалина несколько школ перевели на удаленку из-за урагана
Происшествия
В аэропорту Кемерово задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Сюжет:

Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах ВСУ

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков в среду, 29 ноября, прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран – членов НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий.

Как накануне сообщил Сийярто, участникам заседания наконец «пришло осознание» того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «дало очень далекие от ожиданий результаты», а попытка одного из министров заявить, что контрнаступление всё же будет победным, была, по словам главы венгерского МИДа, изолирована.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании <…>, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине
Франция балансирует, Германия хочет тратить больше

Ранее, 26 ноября, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что ВСУ до февраля 2024 года не получится удержать свои позиции в конфликте. Экс-аналитик также подчеркнул, что, несмотря на очевидный проигрыш украинских войск, американские власти продолжают слепо отстаивать правоту своих действий.

О больших потерях в рядах ВСУ неоднократно заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Так, 21 ноября,он сообщил, что украинская армия с начала ноября потеряла более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

Вместе с тем 13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023