Сенатор Алексей Пушков в среду, 29 ноября, прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран – членов НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий.

Как накануне сообщил Сийярто, участникам заседания наконец «пришло осознание» того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «дало очень далекие от ожиданий результаты», а попытка одного из министров заявить, что контрнаступление всё же будет победным, была, по словам главы венгерского МИДа, изолирована.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании <…>, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее, 26 ноября, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что ВСУ до февраля 2024 года не получится удержать свои позиции в конфликте. Экс-аналитик также подчеркнул, что, несмотря на очевидный проигрыш украинских войск, американские власти продолжают слепо отстаивать правоту своих действий.

О больших потерях в рядах ВСУ неоднократно заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Так, 21 ноября,он сообщил, что украинская армия с начала ноября потеряла более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

Вместе с тем 13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.