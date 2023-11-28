Провал контрнаступления Украины был признан главами МИД стран НАТО на их заседании в Брюсселе. Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — сказал он журналистам.

По его словам, участники заседания говорили, что результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались значительно ниже ожиданий. Сийярто отметил, что только один министр рассматривал итоги кампании как успешные, однако его никто не поддержал.

Глава венгерского МИДа также рассказал, что призвал коллег придерживаться принятого ранее решения о том, что НАТО не должно становиться стороной конфликта.

«Хорошей новостью является то, что сегодня никто не выступил с инициативой изменить или пересмотреть это решение», — указал Сийярто.

При этом министр подчеркнул, что другие участники заседания демонстрировали воинственный настрой и настаивали на продолжении и расширении военной помощи Украине.

В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

15 октября президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Также в октябре Путин заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.