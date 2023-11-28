Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом 28 ноября сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы никогда, ни разу не отказывались от ведения мирных переговоров с Украиной<...> Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сообщил Мединский.

Он напомнил, что Россия на проходивших весной 2022 года переговорах с Украиной требовала не только, чтобы эта страна отказалась от вступления в НАТО, но и признала российский суверенитет над Крымом, а также независимость республик Донбасса.

«Да, действительно требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что, помимо этого, в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — указал Мединский.

По мнению Мединского, если бы Киев подписал мирный договор в апреле 2022 года на взаимоприемлемых условиях, он спас бы жизни сотен тысяч своих солдат, однако Зеленский выбрал конфликт. Мединский подчеркнул также, что заключение мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей спецоперации.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Она подчеркнула, что переговоры — это путь к миру, а западным странам это не нужно.

В этот же день экс-разведчик ВС США Скотт Риттер также заявил, что НАТО тайно призывает Украину к заключению мира, потому что лучшего момента для этого уже не будет. По его словам, Североатлантический альянс говорит Киеву о том, что время «бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось», Россия выиграла и настал момент положить конец конфликту.

До этого, 27 ноября, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. При этом в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не может начаться, что на Украине хорошо понимают.

При этом 22 ноября текущего года президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.