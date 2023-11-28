Вести переговоры с Москвой киевскому руководству запретил именно Запад, так как это означало бы мир, а им нужны боевые действия. Такое заявление сделала во вторник, 28 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры», — сказала она в интервью RT.

Она указала на то, что переговоры — это путь к миру, к деэскалации конфликта, а западным странам это было не нужно и они постоянно заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.

Захарова напомнила неоднократные заявления представителей западных элит, в ходе конфликта на Украине призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.

24 ноября глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

В тот же день заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение, которое не предусматривает обязательства Москвы выплатить репарации украинской стороне. Реагируя на это заявление, Захарова отметила, что Украина находится в состоянии агонии. По ее словам, в стране прекрасно видят, чем закончилась поддержка со стороны Запада, которая подтолкнула Киев к пропасти, в которой он сейчас находится.

Как добавила Захарова, нужно задать вопрос США о том, зачем они запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому и стране вести переговоры с Россией.

Между тем, 22 ноября, президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.