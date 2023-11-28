НАТО не оставляет попыток показать, что помогает Украине, однако тайно говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир уже не будет. Об этом 25 ноября заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, Североатлантический альянс говорит Киеву о том, что время «бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось», Россия выиграла и настал момент положить конец конфликту.

«Украине следует прекратить сейчас, сегодня — лучший день, который может быть у Украины, завтра будет хуже, послезавтра — еще хуже», — сказал Риттер.

Бывший разведчик США отметил, что объем передаваемых вооружений сегодня настолько незначителен, что уже никак не может повлиять на ход боевых действий. Он добавил, что всё, что говорили Евросоюз (ЕС) и НАТО о конфликте, оказалось ложью, сейчас Запад активно призывает к его урегулированию.

Ранее, 24 ноября, газета Bild сообщила, что США и Германия хотят сократить поставки оружия до уровня, необходимого для удержания фронта, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

Позднее, 27 ноября, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он указал, что реальность ситуации заключается в том, что Москва готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире, но в Вашингтоне не наблюдают признаков, что это может произойти.

22 ноября президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что Киев публично объявил о том, что выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.