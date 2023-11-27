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Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ

Помощник главы Госдепа О'Брайен: США не подталкивают Украину к переговорам с РФ
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Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
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Недавняя публикация в немецкой газете Bild о том, что США и Германия якобы оказывают давление на Украину с целью начала мирных переговоров, не соответствует действительности. Об этом 27 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики. Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов во время телефонного брифинга для журналистов.

Он также отметил, что реальность ситуации по Украине заключается в том, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире. Однако в США не наблюдают признаков, что это может произойти.

Ранее, 24 ноября, газета Bild сообщила, что США и Германия хотят сократить поставки оружия до уровня, необходимого для удержания фронта, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Издание отметило, что, согласно его источникам, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не хотят напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров. Вместо этого они хотят снабжать оружием ровно настолько, сколько нужно для удержания нынешних позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 22 ноября, Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Однако он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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