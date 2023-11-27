Недавняя публикация в немецкой газете Bild о том, что США и Германия якобы оказывают давление на Украину с целью начала мирных переговоров, не соответствует действительности. Об этом 27 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики. Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов во время телефонного брифинга для журналистов.

Он также отметил, что реальность ситуации по Украине заключается в том, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире. Однако в США не наблюдают признаков, что это может произойти.

Ранее, 24 ноября, газета Bild сообщила, что США и Германия хотят сократить поставки оружия до уровня, необходимого для удержания фронта, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Издание отметило, что, согласно его источникам, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не хотят напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров. Вместо этого они хотят снабжать оружием ровно настолько, сколько нужно для удержания нынешних позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 22 ноября, Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Однако он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.