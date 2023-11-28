Выступление Путина на заседании ВРНС. Главное

Президент России Владимир Путин 28 ноября выступил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), который в текущем году отмечает 30-летие со дня основания. Выступление состоялось в формате видеоконференции впервые за четыре года. «Известия» собрали ключевые высказывания главы государства.

О суверенитете и справедливости

Путин выступил на заседании ВРНС из Сочи. Президент поблагодарил участников за вклад в укрепление российской государственности, отметив, что многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас в Донбассе и в Новороссии среди волонтеров и добровольцев.

Президент подчеркнул, что в настоящее время Россия отстаивает безопасность и благополучие не только своего народа, но и всего мира.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной независимой державой, страной-цивилизацией. <...> Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — сказал Путин.

После этой речи президент объявил минуту молчания, а затем продолжил, заявив, что именно Россия сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Он отметил, что без суверенной РФ никакой прочный миропорядок невозможен. И именно Россия и русский мир преграждают путь тем, кто стремится установить мировое господство.

О попытках Запада расчленить Россию

По словам Путина, многообразие и единство культур, языков, этносов в России «не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов». В связи с этим западные страны вновь называют Россию тюрьмой народов, а ее жителей — народом рабов.

«Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что Запад стремится делать это силой, а если не получается, то через смуту. Любое вмешательство извне, а также любые провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты Россия расценит как агрессивные действия, предупредил он.

О русских и русском мире

Продолжая начатую тему, президент разъяснил, что значит быть русским и что такое русский мир.

«Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что быть русским — это прежде всего нести ответственность за сбережение России. В связи с чем должно быть понятно, что власть в России не должна обслуживать чужие интересы.

О прорыве в культурной сфере

Однако, чтобы сохранить свою самобытность и противостоять давлению извне, России необходимо совершить настоящий прорыв в культурной жизни, указал глава государства. Помимо этого, по его словам, стране требуется целостная система просвещения, которая сможет объединить разные направления.

«Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества», — заявил Путин.

При этом школы, университеты, колледжи должны быть современными и открытыми для всего передового, добавил российский лидер.

О поддержке семей с детьми

В качестве еще одного важного направления Путин обозначил поддержку семей с детьми, подчеркнув, что здесь еще есть над чем работать. В этой связи глава государства отметил, что решить демографические проблемы в стране только посредством выплат и пособий невозможно.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не всё, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — указал Путин.

Он добавил, что у множества народов страны сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи, и призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России.

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — крупнейший общественный форум в России. Он основан в 1993 году под эгидой Русской православной церкви. В 2024 году на мероприятии обсуждалось «Настоящее и будущее русского мира». В пленарном заседании также участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители церкви, деятели науки и культуры.