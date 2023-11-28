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Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В России сейчас выстроена система поддержки семей с детьми, какой не было никогда прежде. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас целая программа большая выстроена, такая, которой в истории нашей страны, наверное, никогда и не было», — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

При этом Путин отметил, что в этом направлении есть над чем работать.

«Согласен, что нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание», — указал президент.

Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал
За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 1 млн рублей

22 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России помимо средств материнского капитала предусмотрены и другие меры поддержки детства, материнства и отцовства, такие как единое детское пособие, горячее питание в школах с первого по четвертый класс, а для многодетных семей горячее питание предоставляется независимо от возраста.

Ранее, 14 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

7 ноября сообщалось, что в первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Как заявили «Известиям» в Минтруде, всё более популярной становится возможность использовать сертификат на образование.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ также сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.

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