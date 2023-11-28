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Путин заявил о сражении России в СВО за свободу всего мира

Путин: Россия в СВО сражается за свободу всего мира
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Россия во время спецоперации сражается за свободу всего мира. Об этом заявил 28 ноября президент России Владимир Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.

«Именно наша страна — русский мир, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят, она пошла, что называется в разнос и просто опасна для окружающих», — заявил Путин.

Российский лидер, обратившись к участникам мероприятия, отметил, что битва России за суверенитет без всякого преувеличения носит национально-освободительный характер, потому что РФ отстаивает безопасность и благополучие своего народа. Путин указал на то, что высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной цивилизации.

После этой речи Путин объявил минуту молчания, а затем продолжил, заявив, что именно Россия сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Он отметил, что без суверенной РФ никакой прочный миропорядок невозможен.

Путин указал также на то, что диктатура западного гегемона дряхлеет. По словам президента, происходящее на Украине направлено не только против русских, но и против всех народов России. Он указал на то, что такое отношение к народом России стало результатом русофобии, расизма и неонацизма.

«Нас много, всех сейчас не назову, но против всех народов России это направлено», — отметил Путин.

Во время своей речи Путин также заявил, что быть русским — означает нести ответственность за сбережение России. Он также отметил, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы, потому что из этого складывается развитие РФ согласно ее национальным интересам.

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