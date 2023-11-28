Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ

Быть русским — это прежде всего нести ответственность за сбережение России. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Он отметил, что именно в этом заключается истинный патриотизм русского человека.

«Без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность, это просто факт. Как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа», — указал глава государства.

Русский человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его дети, его Отечество, его Отчизна, заявил Путин. А суверенитет страны означает прежде всего свободу России и ее народа. В связи с чем должно быть понятно, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы. Из этого складывается развитие РФ согласно ее национальным интересам, отметил президент.

«Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 25 ноября, в ходе встречи с матерями участников спецоперации по защите Донбасса Путин отметил, что после распада Советского Союза многие россияне, надеясь на «сладкую жизнь», хотели жить как в Париже. Однако оказалось, что так, как там, многим жить в итоге не хочется, потому что там другой культурный код.

До этого, 9 ноября, Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. В документе говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений. Патриотизм, служение Отечеству и нравственные идеалы также отнесены к традиционным ценностям РФ.