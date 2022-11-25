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Путин объяснил, почему после распада СССР россияне передумали жить как в Париже

Путин: после распада СССР россияне хотели жить как в Париже, но передумали, потому что там другой культурный код
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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После распада Советского Союза многие россияне, надеясь на «сладкую жизнь», хотели жить как в Париже. Однако оказалось, что так, как там, многим жить в итоге не хочется, потому что там другой культурный код. Об этом заявил 25 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников спецоперации по защите Донбасса.

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Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в стране в воскресенье, 27 ноября.

«Сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо. На самом деле, всё совсем не так, там культурный код другой», — отметил он.

Президент указал, что на Западе вряд ли отмечают День матери так, как в России. И маловероятно, что там также говорят о роли женщины и матери. По его словам, на Западе некоторые уже и не знают, что такое «мама».

«Там просто «родитель №1» и «родитель №2». И гендеров там десятками измеряют, какие-то «трансформаторы». Я даже не понимаю, о чем они говорят», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в России сформирована уникальная цивилизация — объединение людей разных этносов, культур и вероисповеданий.

9 ноября Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. В документе говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений. Патриотизм, служение Отечеству и нравственные идеалы также отнесены к традиционным ценностям РФ.

Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды в документе отнесено к идеологическому и психологическому воздействию на россиян, характеризуется как деструктивная для общества система ценностей.

До этого, 27 октября, Путин заявил, что есть два Запада: первый — Запад традиционных, христианских и исламских, ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России. Но есть и другой — агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия никогда не смирится, уточнил глава государства.

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