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Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить РФ

Путин: западные страны хотят расчленить и разграбить Россию
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Западные страны стремятся расчленить и разграбить Россию силой или через смуту. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации.

По его словам, многообразие и единство культур, языков, этносов в России просто «не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов», в их схему «тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации». В связи с этим страны Запада вновь называют Россию тюрьмой народов, а жителей страны — народом рабов, указал президент.

«Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Запад стремится делать это силой, а если силой не получается, то через смуту.

Он также предупредил, что любое вмешательство извне, а также любые провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты Россия расценит как агрессивные действия и отреагирует на это соответствующим образом.

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Ранее в этот день Путин заявил, что РФ во время спецоперации сражается за свободу всего мира. По словам президента, русский мир преградил путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность.

Кроме того, 28 ноября президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сказал, что Запад ненавидит Путина за то, что тот разрушил стратегию расчленения РФ для добычи ее ресурсов. Ковальчук указал, что западные страны давно видели РФ лишь в качестве источника ресурсов для собственного развития и территорию с относительно небольшим населением для обслуживания своих интересов.

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