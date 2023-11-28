Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России

России нужен прорыв в культурной сфере. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС), приуроченного к 30-летию образования организации.

«Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы», — сказал он, выступая по видеосвязи.

Он добавил, что России также требуется целостная система просвещения, которая сможет объединить разные направления. Школы, университеты, колледжи должны быть современными и открытыми для всего передового, отметил российский лидер.

«Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества», — подчеркнул Путин.

Ранее, 17 ноября, Путин призвал брать лучшее из разных стран, но не забывать о корнях. Он также отметил, что славянская культура является неотъемлемой частью европейской и мировой культуры, она очень яркая и самобытная.

До этого, 2 ноября, глава государства подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Задачами центра называются сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и культуры, а также реализация общественно значимых проектов.

5 октября Путин отмечал, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной страной. По мнению российского лидера, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать путь развития, в основе которого лежат культура и традиции.