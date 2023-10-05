Путин заявил о крахе России в случае потери своей суверенности

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 октября, заявил, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной.

По мнению российского лидера, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать путь развития, в основе которого лежат культура и традиции.

«Россия на протяжении столетия формировалась как страна разных культур, религии, национальности. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве», — отметил он.

Кроме того, Путин напомнил, что это непростая задача государства сохранять свое прочное единство. На протяжении многих веков России выпадали тяжелейшие испытания.

Но российский народ всегда преодолевал эти препятствия, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекал уроки на будущее, укрепляя национальные единство и целостность, добавил президент.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет со 2 по 5 октября.

29 июня Путин назвал ответственное гражданское общество силой России. По словам главы государства, общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы являются настоящим «мотором развития», а сильное и ответственное гражданское общество — основой суверенитета России.