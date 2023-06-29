Путин назвал ответственное гражданское общество силой России

Сильное, ответственное гражданское общество — сила нашей страны, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, заявил президент России Владимир Путин.

«Новое время — это не отдаленное будущее, а наше время, мы в нем сегодня живем. <...> Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина РФ», — сказал президент в приветственном слове на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» 29 июня.

Путин указал на значимость инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.

По словам главы государства, общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы являются настоящим «мотором развития», а сильное и ответственное гражданское общество — основой суверенитета России.

Российский лидер наряду с этим заявил, что в РФ должно появляться больше собственных торговых марок. По его словам, в стране освободилась колоссальная ниша, которую необходимо занять.

Ранее, 9 июня, Владимир Путин указал, что на сегодняшний день особого внимания требует укрепление технологического суверенитета. По его словам, это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, а также диверсифицировать и гармонизировать финансовый рынок.