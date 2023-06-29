Путин заявил о необходимости создавать российские торговые марки

В России должно появляться больше собственных торговых марок, заявил президент страны Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» 29 июня.

По его словам, в стране освободилась колоссальная ниша, которую необходимо занять. Рынок необходимо заполнять удобными, функциональными, современными товарами.

«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен, так оно и будет», — сказал Путин. Но уточнил, что пока бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно.

По его словам, за пять месяцев 2023 года российские предприниматели подали 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Президент утверждает, что это на треть больше, чем в прошлом году.

Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она отметила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

До этого, 16 июня, Путин отмечал, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

15 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что множество тысяч российских предприятий оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.