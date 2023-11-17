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Путин призвал брать лучшее из разных стран, но опираться на традиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин призвал брать лучшее из разных стран, но не забывать о корнях. Об этом глава государства заявил 17 ноября на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, говоря о заимствованных иностранных словах в русском языке.

«Мы всегда или часто, к сожалению, скатываемся в какие-то крайности. Нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать самое лучшее, что есть, где бы то ни было — на Востоке, на Западе, на Севере, на Юге. При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих», — отметил глава государства.

Он также отметил, что славянская культура является неотъемлемой частью европейской и мировой культуры, она очень яркая и самобытная.

«Разумеется, так же, как русскую культуру, невозможно ее отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями», — заявил президент, отвечая на вопросы участников форума.

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Президент добавил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Он отметил, что страна уже направила значительные средства на развитие культуры и продолжит увеличивать финансирование.

Ранее, 2 ноября, глава государства подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Задачами центра называются сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и культуры, а также реализация общественно значимых проектов.

До этого, 5 октября, Путин отмечал, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной страной. По мнению российского лидера, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать путь развития, в основе которого лежат культура и традиции.

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