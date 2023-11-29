Поставить шаблон: «Заветное желание» от Disney проваливается в прокате
Мировая премьера нового мультфильма от Disney «Заветное желание» состоялась 23 ноября, и за первый уикенд картина собрала всего лишь $49 млн в мировом прокате при бюджете в $175–200 млн. Критики ругают новинку за отсутствие новых идей и обилие лишних отсылок на более успешные релизы студии. В столичной сети кинотеатров «Киноквартал» уже начали показывать мультфильм, на большинстве крупных площадок «Желание» появится уже 30 ноября.
Неудавшийся юбилей
Эксперты прогнозировали «Желанию» около $45–50 млн в «домашнем» регионе (в США и Канаде). Релиз не смог дотянуть даже до нижней планки: сборы в Северной Америке составили чуть больше $30 млн, с учетом мирового проката мультфильм заработал около $49 млн. При этом бюджет новой анимации оценивается в районе $175–200 млн без учета маркетинга. Схожий результат показал «Элементарно» от студии Pixar, которая подконтрольна Disney, но эта картина смогла окупиться за несколько месяцев после релиза. Поэтому на «Заветном желании» еще рано ставить крест — картина тоже может добрать на предстоящих уикендах.
Критики тоже встретили «Желание» неоднозначно: около половины рецензентов негативно оценили фильм, а средний балл на сайтах-агрегаторах держится на уровне 5,7–5,9 баллов из 10. Обозреватели в своих отзывах пишут, что анимация недостойна 100-летней истории знаменитой студии (а фильм вышел практически к юбилею), но при этом слишком часто отсылает к более успешным проектам Disney прошлых лет. Еще один недостаток — отсутствие новых идей и шаблонность. Рядовой аудитории анимация понравилась больше (средний рейтинг примерно 7–8 баллов из 10), но оценка почему-то не превратилась в доллары.
Нельзя при этом сказать, что над «Желанием» работали незрелые дебютанты, не знающие рецептов успеха: одно из режиссерских кресел занял обладатель «Оскара» за лучший анимационный фильм «Холодное сердце» Крис Бак (в числе его других картин — «Лови волну» и «Тарзан»).
Определенный застой и недовольство зрителей новыми блокбастерами и мультфильмами от Disney отражаются на снижении прибыли: ни один фильм студии в этом году не заработал $1 млрд. Ближе всего к этой цифре приблизились «Стражи Галактики 3» ($845 млн). Если исключить пандемийные 2020–21 годы, то такие низкие результаты студия показывает впервые с 2014 года.
Возвращение к корням
«Заветное желание» — не сиквел уже устоявшейся серии и не ремейк классического мультфильма. Это новый и оригинальный проект с уникальными персонажами и историей.
События разворачиваются в вымышленном волшебном королевстве Розас. Руководит государством могущественный и эксцентричный колдун Магнифико, который способен исполнять желания своих подданных. Но делает он это только раз в год и очень избирательно: воплощает мечты, которые не угрожают его власти.
Главной героиней стала молодая девушка Аиша, которая желает стать ученицей чародея. Она приходит к нему на «собеседование» и после удачной встречи просит исполнить желание ее 100-летнего дедушки — вдохновлять людей. Волшебник наотрез отказывается ей помогать, и Аиша, увидев, что Магнифико на самом деле просто тиран, обращается за помощью к звезде. Та спускается с неба, и вместе они в итоге пытаются свергнуть властолюбивого правителя.
Во многом «Заветное желание» следует традициям мультфильмов Disney о принцессах: есть сказочное королевство, в нем живет добрая главная героиня, ей противостоит типичный могущественный колдун у власти (что-то среднее между Урсулой, Джаффаром и Злой королевой из «Белоснежки»), желающий лишь приумножить свое могущество за счет других, а помогает протагонистке милый компаньон. Есть говорящие животные и традиционные песни-вставки. В классических анимациях студии исполнялась мечта только главных героев, в «Желании» увеличился масштаб, но суть осталась та же: свое «долго и счастливо» получают все жители волшебной страны.
Невольно напрашивается сравнение с другими подобными релизами знаменитой студии: «Русалочка», «Принцесса и лягушка», «Рапунцель: Запутанная история», «Холодное сердце». Только все эти мультфильмы вышли от 10 и более лет назад. Поэтому возникает вопрос: где находится граница между традициями и шаблонными идеями?
«Заветное желание» должно было стать юбилейной картиной для студии, поэтому создатели добавили множество намеков на другие всемирно известные мультфильмы Disney, некоторые из них слишком бросаются в глаза. Например, характеры семерых друзей главной героини отсылают к семерым гномам. Сама она изначально хочет стать ученицей чародея — аналогичную «карьеру» выбрал Микки Маус в «Фантазии». Колодец, возле которого Аиша оказывается после встречи с волшебной звездой, почти полностью копирует колодец из «Белоснежки». А одно из голубых одеяний Аиши повторяет плащ Феи-крестной из «Золушки».
Если в первых «Шреках» отсылки на поп-культуру носили исключительно развлекательный характер, а часть из них вовсе была рассчитана на более взрослую аудиторию, то в «Заветном желании» они перетягивают на себя внимание. Вместо интересного сюжета с проработанными персонажами получился фильм-намек на прошлые, более успешные релизы студии.
Неделя на «Желание»
Несмотря на скромные результаты в мировом прокате, несколько российских киносетей уже начали продажи билетов на сеансы мультфильма спустя неделю после мировой премьеры. На высокие сборы вряд ли стоит надеяться: так как релиз неофициальный, его не сопровождает рекламная кампания. К тому же это оригинальный проект, а они, как правило, работают хуже новых частей популярных франшиз.
«Заветное желание» уже показывают в «Киноквартале», а 30 ноября лента появится в «Киномаксе», «Космике», «Синема 5». В афишах других организаций мультфильм заявлен на более поздние даты: в Mori Cinema его обещают показать со 2 декабря, в «Мираж синема» — с 7 декабря. Везде сеансы идут в формате 2D по предсеансовому обслуживанию с короткометражными лентами. Цена на один билет варьируется от 200 до 400 рублей, но в среднем за просмотр придется заплатить около 290 рублей.
Для СНГ «Заветное желание» на русский дублировала казахстанская студия MovieDalen. Она же делала перевод для «Капитана Марвел 2», который тоже попал в Россию через семь дней после мировой премьеры. С большой долей вероятности именно эту версию будут показывать в ближайшие дни в кинотеатрах.