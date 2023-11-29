Поставить шаблон: «Заветное желание» от Disney проваливается в прокате

Мировая премьера нового мультфильма от Disney «Заветное желание» состоялась 23 ноября, и за первый уикенд картина собрала всего лишь $49 млн в мировом прокате при бюджете в $175–200 млн. Критики ругают новинку за отсутствие новых идей и обилие лишних отсылок на более успешные релизы студи и. В столичной сети кинотеатров «Киноквартал» уже начали показывать мультфильм, на большинстве крупных площадок «Желание» появится уже 30 ноября.

Неудавшийся юбилей

Эксперты прогнозировали «Желанию» около $45– 50 млн в «домашнем» регионе (в США и Канаде). Релиз не смог дотянуть даже до нижней планки: сборы в Северной Америке составили чуть больше $30 млн, с учетом мирового проката мультфильм заработал около $49 млн. При этом бюджет новой анимации оценивается в районе $175– 200 млн без учета маркетинга . Схожий результат показал «Элементарно» от студии Pixar, которая подконтрольна Disney, но эта картина смогла окупиться за несколько месяцев после релиза. Поэтому на «Заветном желании» еще рано ставить крест — картина тоже может добрать на предстоящих уикендах.

Критики тоже встретили «Желание» неоднозначно: около половины рецензентов негативно оценили фильм, а средний балл на сайтах-агрегаторах держится на уровне 5,7–5,9 баллов из 10. Обозреватели в своих отзывах пишут, что анимация недостойна 100-летней истории знаменитой студии (а фильм вышел практически к юбилею) , но при этом слишком часто отсылает к более успешным проектам Disney прошлых лет. Еще один недостаток — отсутствие новых идей и шаблонность. Рядовой аудитории анимация понравилась больше (средний рейтинг примерно 7–8 баллов из 10), но оценка почему-то не превратилась в доллары.

Фото: Walt Disney Pictures

Нельзя при этом сказать, что над «Желанием» работали незрелые дебютанты, не знающие рецептов успеха: одно из режиссерских кресел занял обладатель «Оскара» за лучший анимационный фильм «Холодное сердце» Крис Бак (в числе его других картин — «Лови волну» и «Тарзан»).

Определенный застой и недовольство зрителей новыми блокбастерами и мультфильмами от Disney отражаются на снижении прибыли: ни один фильм студии в этом году не заработал $1 млрд. Ближе всего к этой цифре приблизились «Стражи Галактики 3» ($845 млн). Если исключить пандемийные 2020–21 годы, то такие низкие результаты студия показывает впервые с 2014 года.

Возвращение к корням

«Заветное желание» — не сиквел уже устоявшейся серии и не ремейк классического мультфильма. Это новый и оригинальный проект с уникальными персонажами и историей.

События разворачиваются в вымышленном волшебном королевстве Розас. Руководит государством могущественный и эксцентричный колдун Магнифико, который способен исполнять желания своих подданных. Но делает он это только раз в год и очень избирательно: воплощает мечты, которые не угрожают его власти.

Фото: Walt Disney Pictures

Главной героиней стала молодая девушка Аиша, которая желает стать ученицей чародея. Она приходит к нему на «собеседование» и после удачной встречи просит исполнить желание ее 100-летнего дедушки — вдохновлять людей. Волшебник наотрез отказывается ей помогать, и Аиша, увидев, что Магнифико на самом деле просто тиран, обращается за помощью к звезде. Та спускается с неба, и вместе они в итоге пытаются свергнуть властолюбивого правителя.

Во многом «Заветное желание» следует традициям мультфильмов Disney о принцессах: есть сказочное королевство, в нем живет добрая главная героиня, ей противостоит типичный могущественный колдун у власти (что-то среднее между Урсулой, Джаффаром и Злой королевой из «Белоснежки»), желающий лишь приумножить свое могущество за счет других, а помогает протагонистке милый компаньон. Есть говорящие животные и традиционные песни-вставки. В классических анимациях студии исполнялась мечта только главных героев, в «Желании» увеличился масштаб, но суть осталась та же: свое «долго и счастливо» получают все жители волшебной страны.

Невольно напрашивается сравнение с другими подобными релизами знаменитой студии: «Русалочка», «Принцесса и лягушка», «Рапунцель: Запутанная история», «Холодное сердце». Только все эти мультфильмы вышли от 10 и более лет назад. Поэтому возникает вопрос: где находится граница между традициями и шаблонными идеями?

Фото: Walt Disney Pictures

«Заветное желание» должно было стать юбилейной картиной для студии, поэтому создатели добавили множество намеков на другие всемирно известные мультфильмы Disney, некоторые из них слишком бросаются в глаза. Например, характеры семерых друзей главной героини отсылают к семерым гномам. Сама она изначально хочет стать ученицей чародея — аналогичную «карьеру» выбрал Микки Маус в «Фантазии». Колодец, возле которого Аиша оказывается после встречи с волшебной звездой, почти полностью копирует колодец из «Белоснежки». А одно из голубых одеяний Аиши повторяет плащ Феи-крестной из «Золушки».

Если в первых «Шреках» отсылки на поп-культуру носили исключительно развлекательный характер, а часть из них вовсе была рассчитана на более взрослую аудиторию, то в «Заветном желании» они перетягивают на себя внимание. Вместо интересного сюжета с проработанными персонажами получился фильм-намек на прошлые, более успешные релизы студии.

Неделя на «Желание»

Несмотря на скромные результаты в мировом прокате, несколько российских киносетей уже начали продажи билетов на сеансы мультфильма спустя неделю после мировой премьеры. На высокие сборы вряд ли стоит надеяться: так как релиз неофициальный, его не сопровождает рекламная кампания . К тому же это оригинальный проект, а они, как правило, работают хуже новых частей популярных франшиз.

Фото: Walt Disney Pictures

«Заветное желание» уже показывают в «Киноквартале», а 30 ноября лента появится в «Киномаксе», «Космике», «Синема 5». В афишах других организаций мультфильм заявлен на более поздние даты: в Mori Cinema его обещают показать со 2 декабря, в «Мираж синема» — с 7 декабря . Везде сеансы идут в формате 2D по предсеансовому обслуживанию с короткометражными лентами. Цена на один билет варьируется от 200 до 400 рублей, но в среднем за просмотр придется заплатить около 290 рублей.