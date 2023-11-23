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Да начнется приквел: новые «Голодные игры» уже на московских экранах

«Баллада о змеях и певчих птицах» появилась в России спустя неделю после мировой премьеры
Фото: Color Force
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Приквел «Голодных игр», собрав $100 млн в мире, добрался до московских кинотеатров и других крупных городов России. Теневым прокатчикам потребовалось чуть меньше недели, чтобы довезти его зрителям. На неофициальных сеансах показывают качественную копию с русским дубляжом. В большинстве сетей на «Балладу» можно было сходить уже 22 ноября, купив билет на короткометражные фильмы, с которыми предсеансовым обслуживанием идет западный релиз. «Известия» побывали на одном из первых сеансов в столице. Осторожно: спойлеры!

Спринт в Россию

Премьера приквела состоялась 17 ноября, но не прошло и недели, как фильм оказался на экранах российских кинотеатров. В Сети для просмотра доступна только пиратская экранная копия из СНГ с официальным русским дубляжом. На сеансе в сети «Киноквартал» 22 ноября, на котором побывали «Известия», у «Баллады» выше качество изображения, русские субтитры и многоголосый дубляж, совпадающий с СНГ-версией.

Билет на фильм в формате 2D в 10 утра стоил 200 рублей; если сравнивать с другими сетями, то это самая дешевая опция. С большой долей вероятности релиз попал в отечественные кинотеатры по той же схеме, что и «Капитан Марвел 2», это объясняет его оперативное появление. Несмотря на то что франшиза довольно популярна в России (последний фильм серии «Голодные игры: Сойка-пересмешница» собрал в отечественном прокате более 660 млн рублей), в кинотеатре не было ни афиш неофициального релиза, ни рекламы, ни брошюр. То есть расчет на то, что фанбаза и так узнает о фильме и придет на него.

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Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: Color Force

Первые сеансы «Баллады» в крупных российских сетях тоже прошли 22 ноября. Фильм доступен в «Мираж Синема», «Киноград», «Синема 5», «Киномакс», «КИНОград», «Алмаз Синема» и «Радуга кино». Стоимость билетов сильно варьируется в зависимости от организации и времени сеанса: цена на утренние показы начинается от 200 рублей и доходит до 950 рублей, вечерние — дороже (вплоть до 1,5 тыс.). Блокбастер идет в большинстве крупных российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Воронеж. Прокатчики используют отработанную схему: ставят релиз предсеансовым обслуживанием к короткометражным фильмам. В «Киноквартале» лента шла вместе с «Тремя добрыми делами». За рубежом «Баллада» идет в формате 2D, как и в России.

Однако в «Балладе» не стопроцентный дубляж — отдельные эпизоды имеют оригинальную озвучку. Например, почти все песни одной из главных героинь фильма показаны без перевода на английском языке, но с субтитрами. Правда, судя по иностранным пиратским копиям в Сети, подобный формат использовался для показов и в других странах. Скорее всего, это было сделано в целях экономии на записи музыкальных номеров.

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Драме время, а играм — треть

Несмотря на то что в самом названии релиза упомянуты «Голодные игры», этот вид жестокого развлечения — не основная и далеко не самая интересная часть картины. «Баллада» — фантастический триллер с элементами драмы, а не боевик. Главным героем релиза (или, лучше сказать, злодеем) становится молодой Кориолан Сноу. Он же президент Панема, ключевой антагонист всей оригинальной серии и противник протагонистки франшизы Китнисс Эвердин. Последней в «Балладе» не оказалось — события разворачиваются за 64 года до первого фильма и задолго до ее рождения. Поэтому новинка — это одновременно приквел и история становления.

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Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: Color Force

По сюжету, Кориолан Сноу сводит концы с концами в столичной квартире вместе с двоюродной сестрой Тигрис и их бабушкой. Когда-то давно его семья была одной из самых влиятельных в стране, но после смерти отца они не могут заплатить даже за жилье. Единственный способ спастись — получить стипендию от академии, в которой учится Сноу, и поступить в институт.

Неожиданно декан Академии Капитолия Каска Хайботтом (Питер Динклэйдж) меняет условия — деньги получит только успешный ученик, который станет ментором для одного из участников десятых Голодных игр. Подопечный должен не просто победить, но и заполучить расположение публики — кровавое шоу теряет популярность у зрителей. Кориолану Сноу достается своенравная девушка из самого бедного 12-го дистрикта Люси Грей Бэйрд.

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Напомним, что в вымышленном мире «Голодных игр» существует государство Панем, его столица — город Капитолий, которому подчиняются 12 дистриктов. В них людей контролирует тоталитарный режим, и против тирании поднялся бунт. Правительство жестоко подавило восстание, а для наказания мятежников придумали кровавое состязание — Голодные игры. Теперь из каждого дистрикта выбирается двое молодых людей (юноша и девушка) в возрасте от 12 до 18 лет. Избранные вынуждены сражаться друг с другом до смерти на особой арене.

Создатели фильма могли последовать популярному тренду и оправдать злодея — похожий прием использовали в «Малефисенте», «Круэлле» и «Джокере». Сначала даже начинаешь симпатизировать будущему тирану и злодею Сноу — в детстве он остался сиротой, он обожает свою двоюродную сестру Тигрис Сноу, живет на грани нищеты, искренне влюбляется в одну из участниц игр. В общем, его есть за что пожалеть.

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Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: Color Force

Но постепенно становится ясно, что все его альтруистичные намерения обусловлены личной выгодой и эгоизмом. Он предлагает сомнительные «нововведения» для Голодных игр, чтобы поднять рейтинги шоу, манипулирует Люси Грей — та должна своими песнями завоевать расположение зрителей. Завершается его трансформация в полноценного злодея в финале фильма — он доносит правительству на лучшего друга за сговор с мятежниками, выступающими против Панема. Затем он вовсе пытается пристрелить возлюбленную, когда та раскрывает его предательство.

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Смена тона

По сравнению с оригинальными фильмами в «Балладе» действительно мало экшен-сцен, но это вполне логично: зрители и читатели уже знают, чем закончатся Голодные игры и какая судьба ждет тирана Сноу. Поэтому создатели фильма решили отойти от блокбастер-составляющей к драме о моральном выборе. Так как события ленты разворачиваются за 65 лет до первой части, то и технологический прогресс еще не достиг того уровня, чтобы создавать чудовищ-мутантов или эффективные дроны, что тоже убавляет зрелищности.

Гладиаторским боям подростков уделяется не больше трети экранного времени, и назвать зрелищными эти сражения тоже нельзя. Всё происходит на полуразрушенной бетонной арене или в туннелях под ней. Большинство участников — неопытные дети, а на вооружение им дали в лучшем случае сельскохозяйственные инструменты: вилы, топоры, ножи. Поэтому их стычки больше напоминают уличные драки с беспорядочным размахиванием острыми предметами. В оригинальной серии избранные участники игр проходили целый курс подготовки и превращались в полноценных бойцов.

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Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фото: Color Force

В основу фильма лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, который вышел в 19 мая 2020 года. Если сравнивать ленту Фрэнсиса Лоуренса с первоисточником, то режиссер внес минимум изменений и «Баллада» почти полностью соответствует произведению Коллинз. Из отличий — финал самих боев между детьми, который в фильме закончился нашествием биологически измененных змей, хотя в книге рептилии не стали причиной гибели выживших участников. Подобные корректировки не сильно влияют на сюжет, а сам фильм легко смотрится даже теми, кто только отчасти знаком с «Голодными играми».

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Еще одна положительная сторона «Баллады» — впечатляющий актерский состав: главные роли исполнили Рэйчел Зеглер (обладательница «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в «Вестсайдской истории»), восходящая звезда Том Блит, Питер Динклэйдж.

Среди других перспективных релизов этого года — «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли и новая анимация от Disney «Желание». Но пока в афишах нет конкретной даты показов, а в «Киноквартале» порекомендовали следить за новинками на сайте кинотеатра — расписание меняется каждые два-три дня. Если западные компании-мейджоры не отследят источник неофициальных копий, то и эти громкие новинки могут оказаться на российских экранах уже на следующей неделе или через одну.

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