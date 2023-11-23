Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Оборотень» 18+

Фото: РЕН ТВ

Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Денис Шведов, Максим Щёголев, Алексей Морозов, Алексей Кирсанов, Юлия Франц

Всероссийская телевизионная премьера. Остросюжетный экшен от продюсеров суперпопулярного сериала «Библиотекарь». Спецагент очнулся в неожиданном и в самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. Ему предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Петр с открытки, был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы.

26 ноября, с 13:00, на РЕН ТВ

«Хоккейные папы» 6+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Андрей Булатов. В ролях: Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Алексей Кравченко, Анатолий Лобоцкий, Полина Гагарина, Александр Клюквин

Андрей — тренер детской хоккейной команды провинциального городка. Размеренную жизнь героя нарушает известие о том, что ледовый дворец, где он работает, собираются снести. Единственная возможность его спасти — победить в любительском турнире. У Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

С 23 ноября в прокате

«Дворец» 18+

Фото: Про:взгляд

Режиссер: Роман Полански. В ролях: Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, Джон Клиз, Антон Пампушный

Сатирическая комедия из жизни неприлично богатых. Среди героев — капризная маркиза, главная забота которой — здоровье любимой чихуахуа, престарелый бизнес-магнат с юной супругой и живым пингвином, сварливый американский бизнесмен, чей главный аксессуар — белокурый парик в стиле Дональда Трампа. Все они собираются отпраздновать Новый год в роскошном отеле Palace в Швейцарии. Сюда же приезжает и колоритная компания богатых русских во главе с бритоголовым Антоном.

С 23 ноября в прокате

«Медведева VS Медведева» 12+

Фото: Красный квадрат

Режиссеры: Андрей Фурманчук, Руслан Трещев. В ролях: Евгения Медведева, Илья Авербух, Федор Федотов, Брайан Орсер, Алексей Ягудин, Александр Жулин, Максим Ставиский

Очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями. Большой спорт — это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник — это ты сам.

С 23 ноября в прокате

«Тонкий вкус» 18+

Фото: ASAP studio

Режиссер: Мария Эм. В ролях: Евгений Викентьев, Анатолий Казаков, Георгий Троян, Андрей Шмаков

Документальный проект о жизни и кулинарном творчестве четырех известных шеф-поваров Москвы. В сериале четыре эпизода, каждый из которых посвящен одному герою, его уникальному взгляду на жизнь, талант и гастрономию. Евгений Викентьев (Beluga), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян (Северяне) и Андрей Шмаков (SAVVA) рассказывают о кулинарном пути от первой стажировки до шеф-повара ресторана в Москве — городе с высочайшими требованиями к сервису и качеству блюд.

С 23 ноября на «Кинопоиске»

Театр

«Атом солнца» 12+

Фото: Московский театр Олега Табакова

Режиссеры: Алена Лаптева, Артур Касимов, Владислав Миллер, Севастьян Смышников. В ролях: Арина Автушенко, Софья Бейман, Анастасия Богатырева, Константин Большаков, Милана Бру, Диана Булавина, Виталий Егоров, Наталия Качалова, Александр Кузьмин

Премьера спектакля в постановке молодежи театра. Идейным вдохновителем стал худрук театра Народный артист России Владимир Машков. В спектакле задействована большая часть труппы «Табакерки». Артисты приглашают зрителей на удивительное представление «Атом солнца», или «Рождение таланта». Световые эффекты и видеоабстракции. Звук и пиротехника. Магия и музыка. А также танцы и песни, акробатика и клоунада. Гвоздь программы — Зеркальный человек!

28 ноября, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

«Бетховен — героическая жизнь гения» 16+

Режиссер: Орнелла Мути. В ролях: Орнелла Мути

Премьера театрально-музыкальной постановки по эпистолярному наследию Бетховена и Гёте. Звезда итальянского кино Орнелла Мути познакомит поклонников с письмами двух гениев, двух современников. Действие происходит в историческом контексте эпохи романтизма, когда оба художника находились на пике своего творческого могущества. В программе спектакля представлены знаменитые произведения Бетховена в исполнении музыкального трио (фортепиано, кларнет и виолончель).

27 ноября, 19:00, Московский дворец молодежи; 28 ноября, 19:00, Театр на Таганке

«Макбет» 16+

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Режиссер: Елизавета Бондарь. В ролях: Дмитрий Гизбрехт, Мария Смольникова, Софья Евстигнеева, Арсений Тарасенко, Виталий Довгалюк, Александр Гришин, Артем Шевченко, Антон Косточкин, Сергей Волков, Михаил Попов

Премьера спектакля о том, как шотландский военачальник Макбет и его хладнокровная жена убили короля ради захвата власти и что из этого вышло. Шекспировская трагедия в интерпретации режиссера и драматурга Анны Лифиренко сохраняет фабулу. Но это «Макбет», специально созданный для Театра Наций.

23, 24 ноября, 20:00, Театр Наций, Малая сцена

«Бал-маскарад» 12+

Фото: Андрей Голубев

Режиссер: Иркин Габитов. В ролях: Наталия Быстрик, Павел Чикановский, Андрей Меркульев, Алиса Чечель, Наталья Гончарова, Артем Шаталов, Виктор Кириллов, Артур Садиков, Александр Бабаев

Гастроли Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки пройдут на главной сцене страны в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Единственная из опер Верди, место действия которой — Соединенные Штаты Америки. Более того, оно было перенесено туда случайно или, вернее, цензором. Сюжет оперы Верди был написан по пьесе французского драматурга Эжена Скриба, и его пьеса первоначально была основана на эпизоде убийства короля Швеции Густава III. Но в 1858 году, почти накануне премьеры, произошло покушение на Наполеона III. Власти Неаполя были напуганы: они сочли, что опера об убийстве короля может вдохновить неаполитанцев на восстание. В результате от Верди потребовали внести в сюжет определенные изменения.

24, 25 ноября, 19:00, Большой театр, Новая сцена

«Светит, да не греет» 6+

Режиссер: Владимир Бейлис. В ролях: Полина Лоран, Дмитрий Кривошеев, Анна Шишкина, Виктор Низовой, Владимир Дубровский, Ольга Чуваева, Петр Складчиков

Премьера спектакля по пьесе Островского и Соловьева. Они в своем сочинении показали срез общества того времени: одни принадлежат старому миру, другие — новому. Но все они жаждут любви. Главная героиня помещица Ренёва приехала из-за границы и разрушила существующий уклад жизни окружающих. Это ситуация, когда старый мир разрушен, а новый еще не создан. Как говорят создатели, персонажи совершают добрые и плохие поступки, они любят и предают, но при этом все они хорошие. Как и в жизни — в человеке есть всё.

25 ноября, 19:00, Малый театр, Сцена на Ордынке

Концерты

«Легенды Ретро FM» 12+

Фото: предоставлено организатором

Ежегодный грандиозный международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». Уже в эту субботу на «ВТБ Арене» в Москве выступят Pupo, Arabesque, Joy, Lian Ross, Gazebo, Fancy, Владимир Пресняков, Маша Распутина, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов и группа «Рондо», группы «Самоцветы», «Дюна», Plazma и другие звезды. Специальный гость фестиваля SHAMAN.

25 ноября, 19:00, «ВТБ Арена» (Москва); 26 ноября, 19:00, «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург)

«РНМСО — 5 лет. Валерий Гергиев, Денис Мацуев» 12+

Фото: РНМСО

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) отмечает первый юбилей — пять лет. В праздничный вечер на сцену выйдут музыканты, играющие особую роль в жизни коллектива с первых дней его существования, — пианист Денис Мацуев и маэстро Валерий Гергиев. В программу юбилейного концерта вошли сюита из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и «Прометей» Скрябина. Так же на сцене Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Ведущий — Ярослав Тимофеев.

28 ноября, 20:00, Концертный зал имени Чайковского

«Король и Шут» симфоническое шоу 12+

Фото: Яндекс Афиша

Музыка культовой группы впервые прозвучит в исполнении симфонического оркестра Imperial Orchestra. Создатели расскажут панк-сказку, в которой зрители отправятся в путешествие по фантастическим мирам группы. На многоуровневой сцене разместятся более 120 музыкантов в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист. «Лесник», «Прыгну со скалы» и другие хиты группы прозвучат в инструментальных версиях в сопровождении хора, органа и в сопровождении светового шоу.

24 ноября, 20:00, 25 ноября, 14:00, 19:00, «ЦСКА Арена»

«Ольга Бузова» 6+

На этот раз поп-принцесса снова удивляет и делает то, что еще никто не делал. Ольга Бузова покажет в Москве за три дня свои три шоу, каждое из которых в разные годы становилось лучшим по признанию критиков и музыкальных премий. Стартует она с шоу «Под звуки поцелуев». На следующий день программа «Принимай меня». А шоу «Вот она я» завершит столичный марафон артистки.

24, 25, 26 ноября, 19:00, «Известия Hall»

Музеи

«Открытки от художников» 12+

Фото: предоставлено Pogodina Gallery

Pogodina Gallery проведет традиционную предновогоднюю выставку. Экспозиция, задуманная как камерное праздничное мероприятие, преобразилась в масштабные экспозиции музейного уровня, в которых традиционно принимают участие более 100 художников. Идея тематически объединить произведения современных авторов и одновременно воскресить традицию небольших работ, которые художники дарили своим близким и друзьям, позволила актуализировать жанр малоформатной графики.

С 24 по 30 ноября, Государственный институт искусствознания в Козицком переулке

«Общее решение. «Отель Зеленый» 16+

Фото: предоставлено PA Gallery

PA Gallery представляет новый выставочный проект «Общее решение. Отель «Зеленый», в рамках которого художник Андрей Сяйлев выступает в роли куратора и совместно с сообществом «Том Сойер Фест» продолжает практику «переозначивания и реконтекстуализации» артефактов человеческой среды в контексте межвидовых отношений.

Проект дает возможность коллективного сотворчества для волонтеров из разных регионов страны. На первом этапе ими были собраны всевозможные артефакты-осколки городской и сельской среды — старые отжившие детали быта, обладающие собственной специфичностью. Вторым этапом стал сбор различных видов растений.

До 17 декабря, Cube.Moscow

49-й Российский антикварный салон & Lifestyle «Искусство интерьера» 16+

На одной площадке выставка объединила ключевых игроков арт- и дизайн-рынков — более 250 российских антикварных галерей и частных собраний, более 40 ювелирных компаний и более 60 мебельных, текстильных и световых брендов. В центре внимания гостей Салона работы русских и западноевропейских художников: Василия Перова, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Филиппа Малявина, Андрея Ланского. Винтажный проект Rouge представит на салоне этюд «Рыбаки» Владимира Одинцова, золоченую бронзу Аффортунато Гори, коллекцию графики Михаила Шпагина, культовые предметы женского гардероба 1990-х.

До 26 ноября, Гостиный двор

День матери в Музее Победы 0+

Фото: Музей Победы

Большая праздничная программа ко Дню матери приготовлена для москвичей и гостей столицы. Посетителей Музея Победы ждут концерты, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ. В честь праздника вход для мам с детьми будет свободным. С праздничной программой выступит Евгений Кунгуров. Для всех желающих пройдут экскурсии «Бессмертный подвиг матери» по экспозиции «Подвиг Народа». На прикладном занятии в Детском досуговом центре ребята смогут своими руками сделать поздравительные открытки для мамы. Завершит программу показ тематического фильма в Зале Конев кинотеатра «Поклонка» при Музее Победы.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация на сайте музея.

26 ноября, Музей Победы

Фестивали

BRICS+ Fashion Summit 12+

Фото: Московская неделя моды

Свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Среди них: китайский бренд нестандартной классики CHNNYU; бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão; египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture; звезда Istanbul Fashion Week Arzu Kaprol; аргентинский SADAELS; дизайнер из Эфиопии Kunjina. Для презентации коллекций международных дизайнеров были выбраны знаковые площадки Москвы: подиумные показы состоятся в «Паркинг Галерее» парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

С 28 ноября по 2 декабря, МКЗ «Зарядье», парк «Зарядье»

Театрализованный день Пермского края 0+

Фото: Театр «немхат»

Дягилевский фестиваль, аудиоспектакль на колесе обозрения, академический «Театр-Театр», Пермский театр оперы и балета, театр «немхат», театральный перфоманс на автомобилях «Москвич», иммерсивный научный спектакль на монорельсе, балет и фольклор, цифровое искусство и моушен-дизайн, световые и лазерное медиашоу, сублимированная кухня и человекоподобные роботы — 28 ноября Международная выставка-форум «Россия» представляет москвичам уникальный шанс посмотреть известные театральные и музыкальные коллективы: на девяти площадках ВДНХ пройдет День региона Пермского края. С 11 утра до 22:00.

28 декабря, ВДНХ, Выставка-форум «Россия»

Катки

Каток на ВДНХ 6+

Фото: Фото: агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей

На главной выставке страны начинается новый зимний сезон – 2023/24. По традиции он стартует с открытия катка — в этом сезоне 10-го, юбилейного. Темой сезона стал «Полет во времени», а торжественной программой открытия — шоу «Полет к мечте». Главному герою предстоит совершить путешествие по разным планетам, встретиться с их обитателями и преодолеть препятствия на пути к своей мечте — стать настоящим космонавтом. Также в этот вечер первые гости площадки могут увидеть фигуристов в костюмах падающих звезд и жителей других планет.

С 24 ноября, ВДНХ, площадь Промышленности

Каток на Красной площади 6+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроют свой новый зимний сезон. Красная площадь, сверкающие огни ГУМа, новогодняя музыка и почти 2700 кв. м ровного льда прямо у стен Кремля. ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 29 ноября по 28 февраля с 10:00 до 23:00. Каток на Красной площади отличается безупречным льдом, веселым музыкальным сопровождением, красочной иллюминацией, атмосферой русской сказочной зимы и, конечно, видом на самые известные достопримечательности города.

С 29 ноября, Красная площадь